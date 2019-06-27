В Волгограде ищут «спасителя» для обветшалого парка Гагарина





В Волгограде ищут подрядчика для первого этапа реконструкции парка Гагарина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, победитель аукциона заменит входную группу, обновит тротуар центральной аллеи и мемориальной зоны.

На аллеях строители восстановят покрытие, заменив поврежденное на брусчатку, заложат основания под площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, бадминтон и воркаут. Вдоль улицы Титова капитально отремонтируют ограждение, переоборудуют летнюю киноплощадку под универсальную сцену. Особое внимание уделят оформлению мемориальной зоны, посвященной защитникам Сталинграда и погибшим воинам-афганцам. Многолетние деревья и кустарники в парке сохранят и в дополнение высадят десятки новых зеленых насаждений.

Пожелание благоустроить парк, заложенный в начале 1930-х годов рабочими завода «Баррикады», выразили волгоградцы, проголосовавшие в прошлом году за включение его в проект «Формирование комфортной городской среды».

Парк Гагарина был заложен в начале 1930-х годов. С 2010 по 2013 годы были предприняты попытки частично реконструировать его с замощением центральной аллеи и восстановлением системы освещения. Однако должного развития парк в те годы так и не получил.



