Открыты новые возможности инвестировать с МегаФоном

Телеком 27.06.2019 12:57
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27.06.2019 12:57
МегаФон и «БКС Брокер» запустили мобильное инвестиционное решение – приложение «МегаФон Инвестиции». Благодаря новым технологиям и возможностям МегаФона пользователям открыт доступ к инвестициям в любой точке мира, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
Новое приложение подходит как для опытных трейдеров, так и для начинающих инвесторов. Теперь пользователи с помощью приложения «МегаФон Инвестиции» могут торговать ценными бумагами или валютой на биржах Москвы и Санкт-Петербурга.
Для этого нужно зайти в приложение и открыть онлайн брокерский счет — это займет всего несколько минут. Чтобы получить доступ, понадобится паспорт и подписанный с помощью SMS договор. Пополнить счет можно с карты любого банка или банковским переводом.
Среди возможностей приложения — котировки онлайн; наглядный формат анализа персонального портфеля (состав, доходность, движение и результативность); новостная лента с индивидуальными настройками; профессиональная аналитика по рынкам и эмитентам; онлайн чат поддержки.
Пользователи «МегаФон Инвестиции» также могут воспользоваться сервисом «Инвестидеи» — это маркетплейс инвестиционных идей независимых профессионалов фондового рынка. Функционал маркетплейса позволяет ранжировать идеи, авторов по успешности, доходности, сроку.
Еще одно преимущество — в приложении «МегаФон Инвестиции» можно покупать и продавать иностранную валюту по биржевому курсу, начиная с 1 доллара и 1 евро.
Мобильное инвестиционное решение «МегаФон Инвестиции» запущено на базе приложения «Мой брокер».
Все торговые операции с ценными бумагами осуществляются через «БКС Брокер» и подтверждаются при помощи SMS или торгового пароля, что обеспечивает максимальную безопасность.
Приложение «МегаФон Инвестиции» уже доступно в AppStore и GooglePlay.
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