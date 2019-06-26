Общество 26.06.2019 09:02
6396 9
26.06.2019 09:02
После ЧП с обрушением потолка в квартире пенсионерка из Краснооктябрьского района Волгограда Татьяна Протасова второй месяц живет без газа. Как сообщила информагентству сама жительница дома №8 в поселке 4-ый участок, в этому году ЧП в ее жилище случалось дважды: впервые кусок потолка рухнул в январе, затем еще раз – в мае. «Кухня была полностью завалена обломками. Пройти было невозможно. По сути, в потолке образовалось огромное окно на чердак», - вспоминает Татьяна Николаевна.
После случившегося газовики отключили квартиру пенсионерки от голубого топлива, а управляющая компания неспешно занялась ремонтом. Возобновить подачу газа коммунальщики пообещали только после завершения работ, для производства которых потолок демонтировали полностью. В середине июня корреспондент информагентства связывался с УК «ЖЭК», работники которой пообещали в недельный срок завершить работы и возобновить подачу коммунального ресурса в квартиру. Прошло полторы недели – потолок восстановлен, но газа по-прежнему нет. Пожилая женщина растеряна и не знает, к кому обращаться за помощью - в управляющей компании перестали отвечать на звонки. В службе газа ей пояснили, что заявка и оплата на подключение должны исходить от УК.
Дом №8 в поселке 4-ый участок находится в окружении аварийного жилого фонда. Именно это строение, возведенное в 1944 году, пока подлежащим сносу не признают. Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей на этом объекте запланирован на 2020-2022 годы.
Реклама
Популярное по теме
17.06.2019 15:01
25386 32
13.06.2019 14:04
29256 24
В Волгограде вода на двух пляжах не прошла проверку Роспотребнадзора26.06.2019 12:03
Жители квартала в Волгограде скидываются на народный ремонт убитой дороги26.06.2019 11:18
Разорившийся фермер из Волгоградской области выплатил долг работникам после возбуждения уголовного дела25.06.2019 16:23
Житель Волгоградской области отправится в колонию строгого режима за пьяную езду25.06.2019 15:59
В Волгоградском отделении «Союза журналистов» - новый руководитель25.06.2019 13:08
VIP-оборона: федеральный инспектор никак не переедет из охваченного ремонтом здания каланчи в Волгограде25.06.2019 13:07
Волгоградские разведчики покорили горы Северной Осетии25.06.2019 12:25
Жительница Волгограда перевела мошенникам полмиллиона на "безопасные" счета25.06.2019 11:17
В Волгоградской области избавляются от «фейковых» УК25.06.2019 10:59
Волгограду и Волжскому дали денег на расселение аварийных домов25.06.2019 10:35
В Волгограде водитель трамвая взыскала с МУП ущерб за травмы25.06.2019 08:12
Жители Волгограда задумались об «Алых парусах» по примеру Санкт-Петербурга24.06.2019 17:43
Волгоградские дороги из-за дикой жары поливают четыре раза в день24.06.2019 16:11
В Волгоградской области владелец УК под нажимом прокуроров рассчитался с сотрудниками24.06.2019 15:48
В Волгограде мать погибшего в катастрофе владельца катамарана принудительно доставят в суд24.06.2019 15:04
Реклама