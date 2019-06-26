



После ЧП с обрушением потолка в квартире пенсионерка из Краснооктябрьского района Волгограда Татьяна Протасова второй месяц живет без газа. Как сообщила информагентству сама жительница дома №8 в поселке 4-ый участок, в этому году ЧП в ее жилище случалось дважды: впервые кусок потолка рухнул в январе, затем еще раз – в мае. «Кухня была полностью завалена обломками. Пройти было невозможно. По сути, в потолке образовалось огромное окно на чердак», - вспоминает Татьяна Николаевна.













После случившегося газовики отключили квартиру пенсионерки от голубого топлива, а управляющая компания неспешно занялась ремонтом. Возобновить подачу газа коммунальщики пообещали только после завершения работ, для производства которых потолок демонтировали полностью. В середине июня корреспондент информагентства связывался с УК «ЖЭК», работники которой пообещали в недельный срок завершить работы и возобновить подачу коммунального ресурса в квартиру. Прошло полторы недели – потолок восстановлен, но газа по-прежнему нет. Пожилая женщина растеряна и не знает, к кому обращаться за помощью - в управляющей компании перестали отвечать на звонки. В службе газа ей пояснили, что заявка и оплата на подключение должны исходить от УК.

Дом №8 в поселке 4-ый участок находится в окружении аварийного жилого фонда. Именно это строение, возведенное в 1944 году, пока подлежащим сносу не признают. Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей на этом объекте запланирован на 2020-2022 годы.



