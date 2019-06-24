Около больницы №7 в Волгограде сломали асфальт

Общество 24.06.2019 11:01
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24.06.2019 11:01
На пешеходной зоне ул. Казахской рядом с клинической больницей скорой медицинской помощи №7 в Советском районе началась реконструкция. Подрядная организация с помощью спецтехники демонтировала 80% старых тротуарных дорожек, после чего приступит к основным работам. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
Всего специалисты демонтируют свыше 4,5 тысячи квадратных метров старого изношенного тротуарного покрытия, а также около 1800 погонных метров бортового камня. Взамен изношенного асфальта по обеим сторонам ул. Казахской подрядная организация уложит порядка 5,5 тысячи квадратных метров новой брусчатки. Также на объекте рабочие установят 38 светодиодных уличных фонарей и ограждение, которое отделит прогулочную зону от проезжей части. В целях обеспечения общественного порядка здесь смонтируют камеры наружного видеонаблюдения.
Кроме пешеходной территории рядом с клинической больницей скорой медицинской помощи №7 появится новая зеленая зона: компания уложит рулонный газон и высадит 128 деревьев и 289 кустарников. К уже существующим растениям добавятся ель, клен остролистный, багряник канадский, можжевельник, дерн белый, спирея и рябина обыкновенная. Уход за всеми зелеными насаждениями будет вестись с помощью системы автоматического орошения, которая здесь появится впервые. На заключительном этапе подрядная организация установит парковую мебель. Гарантийный срок на все выполненные работы составит три года.
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