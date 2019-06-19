







Резкая смена погоды ожидается сегодня в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, по сообщению «Волгоградского ЦГМС» в ближайшие 1‒3 часа и до конца суток в области, включая региональный центр, ожидаются грозы и ливни с усилением ветра до 20 метров в секунду, во второй половине дня - с градом. Муниципальные службы приведены в повышенную готовность к работе в сложных погодных условиях

Администрация Волгограда призывает жителей проявить максимальную осторожность. Находясь на улице, обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения, не оставлять без присмотра детей и отменить по возможности дальние поездки. Припарковывать автомобили можно в безопасном месте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. В связи с ожидаемым шквалистым ветром и грозой специалисты не исключают возможных сбоев на наружных инженерных сетях.



