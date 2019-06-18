Волгоградские цыгане отказались от приглашения на «большую драку» в Пензенскую область

Общество 18.06.2019 18:01
1324 11
18.06.2019 18:01
Конфликт в Чемодановке в Пензенской области и приезд в регион нескольких семей, раньше живших там, вызвал немалый резонанс в Волгоградской области. Журналисты ИА “Высота 102” решили узнать у местных цыган, что они думают о случившемся, и что говорят в их среде о драке, в которой погиб человек. На вопросы журналистов ответил Валерий, барон табора Верхней Ельшанки.
“В мире много цыган, отовсюду. Мы с ними (из Чемодановки) не общаемся, не контачим. В тех краях и наши цыгане живут - котлярские (цыгане, чьи корни из Молдавии - прим. ред. ИА "Высота 102"), но они ни с кем не ссорятся. К нам никто не обращался за помощью. Кто-то поднял шум, что поедут цыгане из Волгограда, Самары и других городов туда, чтобы драться. Кому это надо? Туда никто не поедет. Мы здесь с русскими сколько лет нормально живем, без конфликтов, спросите у кого хотите - они подтвердят”, - говорит мужчина. По его словам, слухи о конфликте до них дошли по так называемой “цыганской почте” - знакомые звонили и рассказывали, что случилось, делились соображениями. Отец барона Гоман Ербулов подтверждает слова сына. “Мы ни с кем не скандалим и драться ни с кем не собираемся", - заявил он.
Напомним, 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка между местными жителями и цыганами. Всего в потасовке участвовало около 150 человек. Один человек погиб, несколько пострадали. Центральный аппарат СК РФ возбудил уголовное дело, были задержаны более 15 человек. По сообщениям некоторых СМИ, Пензенскую область покинули несколько сотен цыган. Известно, что в Волгоградскую область приехали 5-6 семей, это около 40 человек. По словам президента ассоциации цыган в ЮФО Артура Горбатова, в регионе они надолго не останутся, а просто собираются переждать конфликт. Информагентство будет следить за развитием ситуации.
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
31009 23
17.06.2019 15:01
22681 32
13.06.2019 14:04
28009 24
Цыганские семьи из Чемодановки уехали из Волгограда18.06.2019 20:38
"От ливня до ливня": "Волгоград Арену" год ремонтируют после дождя18.06.2019 17:27
Жительницы Волгоградской области зарабатывали на браках с вьетнамцами и афганцами18.06.2019 16:40
В Волгоградской области уборщицу магазина "устроили" на работу после вмешательства прокурора18.06.2019 14:24
"Приехали, но уедут": Президент ассоциации цыган в ЮФО просит волгоградцев не беспокоиться из-за ЧП в Пензенской области18.06.2019 13:20
В Волгоградской области фермеры превратили пустыню в дендропарк с немецким акцентом18.06.2019 11:46
В Волгограде больной ребенок не получал лекарства18.06.2019 11:17
В Волгограде власти не отказались от демонтажа фонтана-«убийцы»18.06.2019 11:00
В центре Волгограда смертельно опасный пешеходный переход вернули на сторону добра18.06.2019 10:33
Более полутора тысяч волгоградцев передают показания электросчетчиков роботу17.06.2019 16:48
"Мне жаль погибших, но моей вины в этом нет: "Лодочника" из Волгограда судят за гибель 11 человек17.06.2019 15:01
В Волгоградской области в аптеках выдавали психотропные лекарства без рецептов17.06.2019 14:20
В Волгограде появились «любовные» скамейки17.06.2019 12:00
Глава района "переехал" в администрациию Волгоградской области17.06.2019 11:52
Пострадавшая от гололеда волгоградка нашла виновных только летом17.06.2019 11:05
Реклама