Волгоградские цыгане отказались от приглашения на «большую драку» в Пензенскую область





Конфликт в Чемодановке в Пензенской области и приезд в регион нескольких семей, раньше живших там, вызвал немалый резонанс в Волгоградской области. Журналисты ИА “Высота 102” решили узнать у местных цыган, что они думают о случившемся, и что говорят в их среде о драке, в которой погиб человек. На вопросы журналистов ответил Валерий, барон табора Верхней Ельшанки.

“В мире много цыган, отовсюду. Мы с ними (из Чемодановки) не общаемся, не контачим. В тех краях и наши цыгане живут - котлярские (цыгане, чьи корни из Молдавии - прим. ред. ИА "Высота 102"), но они ни с кем не ссорятся. К нам никто не обращался за помощью. Кто-то поднял шум, что поедут цыгане из Волгограда, Самары и других городов туда, чтобы драться. Кому это надо? Туда никто не поедет. Мы здесь с русскими сколько лет нормально живем, без конфликтов, спросите у кого хотите - они подтвердят”, - говорит мужчина. По его словам, слухи о конфликте до них дошли по так называемой “цыганской почте” - знакомые звонили и рассказывали, что случилось, делились соображениями. Отец барона Гоман Ербулов подтверждает слова сына. “Мы ни с кем не скандалим и драться ни с кем не собираемся", - заявил он.

Напомним, 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка между местными жителями и цыганами. Всего в потасовке участвовало около 150 человек. Один человек погиб, несколько пострадали. Центральный аппарат СК РФ возбудил уголовное дело, были задержаны более 15 человек. По сообщениям некоторых СМИ, Пензенскую область покинули несколько сотен цыган. Известно, что в Волгоградскую область приехали 5-6 семей, это около 40 человек. По словам президента ассоциации цыган в ЮФО Артура Горбатова, в регионе они надолго не останутся, а просто собираются переждать конфликт. Информагентство будет следить за развитием ситуации.



