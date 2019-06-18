Общество 18.06.2019 14:24
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18.06.2019 14:24
Вмешательство сотрудников прокуратуры потребовалось, чтобы погасить зарплатный долг перед жительницей Быково, а также оформить с ней трудовой договор. Как рассказала сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 43-летняя женщина была вынуждены обратиться в надзорное ведомство после того, как несколько месяцев она не получала зарплату. Женщина работала уборщицей в одном из сетевых магазинов с марта по сентябрь прошлого года. Однако в июне платить зарплату ей перестали. Проверка подтвердила жалобу сотрудницы, а также вскрыла и тот факт, что работодатель не заключил с ней трудовой договор. Во время проверки долг перед сотрудницей погасили. Прокуратура подала в суд исковое заявление с требованием внесения отметок о работе в трудовую книжку. Быковский районный суд иск удовлетворил.
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