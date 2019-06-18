В Волгоградской области фермеры превратили пустыню в дендропарк с немецким акцентом

Общество 18.06.2019 11:46
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18.06.2019 11:46
Впечатляющих результатов по выращиванию декоративных растений добились в питомнике на территории Камышинского района. Эдуард Эйрих – потомок поволжских немцев вместе с отцом в засушливой степи разбил дивный сад площадью 20 гектаров – все деревья и кустарники выращены самостоятельно из семян и черенков. Импортозамещение в чистом виде.
Сегодня в питомнике порядка 300 тысяч зеленых насаждений, которые поставляются во все уголки России. Депутат Госдумы Анна Кувычко, в составе избирательного округа которой и Камышинский район, давно слышала о необычном производстве в поселке Верхняя Куланинка. И, наконец, выпал случай – увидела своими глазами.
Эдуард как истинный ценитель растениеводческого искусства собрал на своем участке удивительные образцы творения природы, о которых обыватели никогда и не слышали. К примеру, Метасеквойя – древнейшее хвойное дерево, или современник мамонтов и динозавров – гингко билоба. Подробнее об уникальном питомнике – в видеосюжете ИА «Высота 102».
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