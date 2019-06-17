Глава района "переехал" в администрациию Волгоградской области





В администрации Волгоградской области принято решение о назначении председателем комитета строительства Юрия Чувашина. Как сообщили ИА «Высота 102» в здании на проспекте Ленина, 9, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил об этом на совещании со своими заместителями.

Юрий Чувашин является членом политического совета Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» и секретарем местного отделения партии. В 1991 году он закончил Волгоградский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-электрик.

Работал машинистом в передвижной мотоколонне треста «НиколаевскВолговодстрой»; машинистом в управлении по эксплуатации треста «Кубань»; заместителем заведующего, затем заведующим орготдела Николаевского райкома ВЛКСМ; вторым, затем первым секретарем Николаевского райкома ВЛКСМ.

Трудился также ведущим специалистом районного центра занятости населения; заместителем директора ОАО «Николаевское хлебоприемное предприятие»; генеральным директором ОАО «Николаевское хлебоприемное предприятие».

С 2009 года - глава администрации Николаевского муниципального района.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что президиум политсовета «Единой России» рекомендовал на должность руководителя строительного ведомства главу Николаевского района Юрия Чувашина. Бывший председатель комитета строительства Волгоградской области Светлана Кузнецова уволилась с госслужбы по собственному желанию.



