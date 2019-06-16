Под Волгоградом из-за грозы без света остался поселок

Происшествия 16.06.2019 18:31
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16.06.2019 18:31
Поселок Маслово Среднеахтубинского района после сегодняшнего ливня с грозой остался без света. Об этом ИА "Высота 102" сообщили местные жители. Отключение от электроэнергии произошло примерно в 16 часов. Населенный пункт находится в зоне ответственности волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети"). Причины технологического нарушения пока не известны.
В пресс-службе компании информагентству пояснили, что по состоянию на 18.20 электроснабжение поселка восстановлено. Причиной отключения от энергоресурса явилось технологическое нарушение на сетях из-за непогоды. Из других населенных пунктов, как подчеркнули в организации, данных о сбоях в электроснабжении не поступало.
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