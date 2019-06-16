Склон у «Волгоград Арены» снова поплыл после ливня

Общество 16.06.2019 16:46
6463 0
16.06.2019 16:46
Тонны щебня смыло сегодня ливнем со склона «Волгоград Арена» на Нулевую продольную магистраль, передает ИА «Высота 102». На этот раз подмыло насыпь у стадиона правее прежней бреши, которую заделывали после ливня в 2018 году. На этот раз разрушения менее масштабные, но они все равно есть.
Щебенкой со склона засыпало тротуар и крайнюю правую полосу на Нулевой продольной. Учитывая, что в выходной день машин здесь немного, движение не затруднено.
Напомним, после «знаменитого» ливня, который случился в Волгограде 15 июля 2018 года, склоны стадиона «Волгоград Арена» сползли на Нулевую продольную. На устранение последствий ушло несколько месяцев. В АО «Стройтрансгаз» и в ФГУП «Спорт-Инжиниринг» (подрядчик и заказчик строительстве стадиона – прим. ред. ИА «Высота 102») заявляли, что работы проводятся за счет страхового возмещения. При этом в страховой группе «СОГАЗ» поясняли, что страховая защита действует до конца ноября 2018 года, включая период гарантийного обслуживания. Отметим, что тогда в Нижне-Волжском управлении федеральной службы по техническому, технологическому и атомному надзору отказались раскрыть результаты работы комиссии, которая должна была установить причины случившегося в 2018 году оползня. В ответе на редакционный запрос в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора сослались на «ограничение о распространении информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну», цитата.
Ливень-2018 пробил солидную дыру в склоне у "Волгоград Арены".
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
30401 23
13.06.2019 14:04
26863 24
29.05.2019 10:20
13517 14
В Волгограде на пикет вышли «желтые жилеты»16.06.2019 18:42
В Волгограде Нулевую продольную эпично затопило после летнего дождя16.06.2019 17:59
Для губернатора Волгоградской области купят полевой «шатер»16.06.2019 15:22
На Центральной набережной Волгограда «зебра-призрак» таит смертельную угрозу для пешеходов16.06.2019 09:26
Пропавшая в Волгограде школьница четыре дня гуляла по торговым центрам15.06.2019 21:31
В Волгограде у заказчика благоустройства парка народной дипломатии закончились деньги15.06.2019 17:05
МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности в Волгоградской области15.06.2019 16:04
Регоператора обязали вывозить отходы из глубинки Волгоградской области и зимой, и летом15.06.2019 13:12
В Волгограде двое пострадавших от упавшего дерева взыскали ущерб с мэрии15.06.2019 11:48
Жители Волгограда возмутились «халтурным» ремонтом в исполнении недоступной УК15.06.2019 08:16
Приговор вынесен: в Волгограде разбирают фонтан-«убийцу»14.06.2019 18:06
Мощь современного оружия продемонстрируют на военном полигоне под Волгоградом14.06.2019 17:35
В Волгограде на месте киоска зацвели розы14.06.2019 16:56
В Волгограде раскрыли тайну исчезновения новых остановок14.06.2019 16:48
В Волгоградской области руководство элеватора наказали за отказ инвалиду в приеме на работу14.06.2019 16:29
Реклама