Общество

Склон у «Волгоград Арены» снова поплыл после ливня

Общество 16.06.2019 16:46
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16.06.2019 16:46


Тонны щебня смыло сегодня ливнем со склона «Волгоград Арена» на Нулевую продольную магистраль, передает ИА «Высота 102». На этот раз подмыло насыпь у стадиона правее прежней бреши, которую заделывали после ливня в 2018 году. На этот раз разрушения менее масштабные, но они все равно есть.



Щебенкой со склона засыпало тротуар и крайнюю правую полосу на Нулевой продольной. Учитывая, что в выходной день машин здесь немного, движение не затруднено.

Напомним, после «знаменитого» ливня, который случился в Волгограде 15 июля 2018 года, склоны стадиона «Волгоград Арена» сползли на Нулевую продольную. На устранение последствий ушло несколько месяцев. В АО «Стройтрансгаз» и в ФГУП «Спорт-Инжиниринг» (подрядчик и заказчик строительстве стадиона – прим. ред. ИА «Высота 102»)  заявляли, что работы проводятся за счет страхового возмещения. При этом в страховой группе «СОГАЗ» поясняли, что страховая защита действует до конца ноября 2018 года, включая период гарантийного обслуживания. Отметим, что тогда в Нижне-Волжском управлении федеральной службы по техническому, технологическому и атомному надзору отказались раскрыть результаты работы комиссии, которая должна была установить причины случившегося в 2018 году оползня. В ответе на редакционный запрос в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора сослались на «ограничение о распространении информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну», цитата.

Ливень-2018 пробил солидную дыру в склоне у "Волгоград Арены".

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