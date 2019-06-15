Общество

В Волгограде у заказчика благоустройства парка народной дипломатии закончились деньги

Общество 15.06.2019 17:05
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15.06.2019 17:05


Более 4,3 миллиона рублей задолженности по контракту на выполнение работ по благоустройству парка «Центр народной дипломатии» взыскал подрядчик у заказчика – МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда, ООО «Инженерные Системы» полностью выполнили работы, но заказчик свои обязательства выполнил частично. От общей суммы контракта, а это более 10,8 миллиона рублей, была произведена оплата лишь на 6,5 миллиона. Оставшиеся деньги заказчик не перечислял, ссылаясь на недостаточное бюджетное финансирование со стороны администрации Советского района. Напомним, что парк находится в границах улиц Даугавская – Электролесовская на территории ДК Петрова.  
В рамках благоустройства в парке уложили разноцветную плитку, смонтировали поливочный водопровод, высадили новые деревья и кустарники, уложили газон, установили новые скамейки, детскую игровую площадку и прочее. 
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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