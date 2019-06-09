Происшествия

В Волгоградской области перевернулась машина с компанией молодежи

Происшествия 09.06.2019 10:06
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09.06.2019 10:06


Водитель и четверо пассажиров пострадали в аварии, произошедшей в Новоаннинском районе. Об этом сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области. ДТП случилось накануне около трех утра на проселочной дороге  в четырех километрах от хутора Новокиевский. По предварительным данным, 30-летний водитель “ВАЗ” седьмой модели слишком сильно разогнал машину и не справился с управлением. В результате легковушка перевернулась. Кроме самого автомобилиста, травмы получили трое парней 24, 19 и 18 лет, а также 15-летняя девочка. Все они госпитализированы. 

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