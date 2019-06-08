Молодежь в Волгоградской области волнует проблема оттока населения

"Что нужно сделать, чтобы молодежь не уезжала из Волгоградской области?". "Как вы относитесь к системе образования, которая сложилась на сегодняшний день в России?". "Есть ли у вас интересная задумка, но по каким-то причинам вы ее не можете осуществить?". "Бывают ли у вас разногласия при принятии законов в парламенте?". "Есть ли у вас девиз, которому вы следуете в жизни?". "Планируете ли вы какие-то проекты в нашем районе?". Эти и многие другие вопросы студенты педагогического колледжа задавали депутату Госдумы от Волгоградской области Анне Кувычко: в рамках парламентской рабочей недели она посетила Жирновский район, - сообщает ИА "Высота 102".

Приятным событием стал подарок Олесе Власовой, которая обратилась в начале весны к депутату с мечтой о ноутбуке. "У этой девочки, выпускницы педколледжа по специальности "дошкольное образование, нет родителей, - говорит Кувычко. - Но она целеустремленная, умеет преодолевать трудности. Хочет учиться дальше, будет поступать в социально-педагогический университет. Таким детям всегда хочется помочь".

Встречи в Жирновске были не только с молодежью. Депутата останавливали на улице и представители старшего поколения, которых интересовали социальные темы, вопросы здравооохранения, благоустройства. Впрочем, сами они признавались, что их город меняется, причем в лучшую сторону. Знаменательным событием стало для горожан открытие сквера нефтяников в честь 70-летия нефтяного месторождения и 60-летия образования Жирновского района. Торжественно был открыт в сквере памятник нефтяникам-первопроходцам, в церемонии приняли участие ветераны нефтегазодобывающей отрасли, представители коллективов и руководители предприятий и организаций, муниципальных учреждений района, жители города Жирновска.

"Установка памятника работниками нефтяной компании - это часть комплексной программы «Формирование комфортной городской среды», предложенной к реализации губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, - говорит Анна Кувычко. - Эта территория стала продолжением существующего городского сквера Строителей, и жителей не может не радовать , что появилось такое прекрасное место отдыха ".

В этот же день в районном Доме культуры прошла торжественная церемония вручения губернаторских грантов на благоустройство и развитие территорий сельских поселений Жирновского района и ключей от автомобилей главам поселений. Анна Кувычко тепло поздравила победителей.











