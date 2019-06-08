Молодежь в Волгоградской области волнует проблема оттока населения

Общество 08.06.2019 18:04
3193 0
08.06.2019 18:04
"Что нужно сделать, чтобы молодежь не уезжала из Волгоградской области?". "Как вы относитесь к системе образования, которая сложилась на сегодняшний день в России?". "Есть ли у вас интересная задумка, но по каким-то причинам вы ее не можете осуществить?". "Бывают ли у вас разногласия при принятии законов в парламенте?". "Есть ли у вас девиз, которому вы следуете в жизни?". "Планируете ли вы какие-то проекты в нашем районе?". Эти и многие другие вопросы студенты педагогического колледжа задавали депутату Госдумы от Волгоградской области Анне Кувычко: в рамках парламентской рабочей недели она посетила Жирновский район, - сообщает ИА "Высота 102".
Приятным событием стал подарок Олесе Власовой, которая обратилась в начале весны к депутату с мечтой о ноутбуке. "У этой девочки, выпускницы педколледжа по специальности "дошкольное образование, нет родителей, - говорит Кувычко. - Но она целеустремленная, умеет преодолевать трудности. Хочет учиться дальше, будет поступать в социально-педагогический университет. Таким детям всегда хочется помочь".
Встречи в Жирновске были не только с молодежью. Депутата останавливали на улице и представители старшего поколения, которых интересовали социальные темы, вопросы здравооохранения, благоустройства. Впрочем, сами они признавались, что их город меняется, причем в лучшую сторону. Знаменательным событием стало для горожан открытие сквера нефтяников в честь 70-летия нефтяного месторождения и 60-летия образования Жирновского района. Торжественно был открыт в сквере памятник нефтяникам-первопроходцам, в церемонии приняли участие ветераны нефтегазодобывающей отрасли, представители коллективов и руководители предприятий и организаций, муниципальных учреждений района, жители города Жирновска.
"Установка памятника работниками нефтяной компании - это часть комплексной программы «Формирование комфортной городской среды», предложенной к реализации губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, - говорит Анна Кувычко. - Эта территория стала продолжением существующего городского сквера Строителей, и жителей не может не радовать , что появилось такое прекрасное место отдыха ".
В этот же день в районном Доме культуры прошла торжественная церемония вручения губернаторских грантов на благоустройство и развитие территорий сельских поселений Жирновского района и ключей от автомобилей главам поселений. Анна Кувычко тепло поздравила победителей.
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
29499 23
29.05.2019 10:20
12891 14
В Волгоградской области откладывается установка пунктов весового контроля08.06.2019 15:57
В Волгограде многодетную мать накажут за разведенный костер08.06.2019 15:05
В Волгограде возле парохода «Гаситель» появятся шезлонги и спортплощадки08.06.2019 09:56
В Волгоградской области «ради пассажиров» увеличили интервал в движении автобусов08.06.2019 09:41
В Волгограде жителям поселка Водный воды не дали, но подарили надежду08.06.2019 07:36
«Как в микроволновке»: десятки машин и маршруток застряли в огромной пробке на дороге через Волжскую ГЭС07.06.2019 15:52
Непутевой матери из Волгоградской области грозит срок за издевательства над тремя дочерьми07.06.2019 15:22
В Волгограде Пушкин покинул свою должность07.06.2019 13:09
Железнодорожный вокзал в Волгограде «потерял» свое название07.06.2019 09:39
В Волгограде остановили продажу “Царицынского пассажа”06.06.2019 17:40
"Мы задыхаемся": в Волгограде вторые сутки чадит стихийная свалка (ВИДЕО)06.06.2019 16:44
В Волгоградской области почти на 2 часа остановились поезда с пассажирами-курортниками06.06.2019 16:07
В ЦПКиО Волгограда устанавливают "домики" от солнца06.06.2019 14:24
В Волгограде на «Красном Октябре» из-за жары усилены меры безопасности06.06.2019 13:02
В Волгоградской области сайты о зоновской «романтике» объявили вне закона06.06.2019 12:08
Реклама