Общество

Молодежь в Волгоградской области волнует проблема оттока населения

Общество 08.06.2019 18:04
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08.06.2019 18:04

"Что нужно сделать, чтобы молодежь не уезжала из Волгоградской области?".  "Как вы относитесь к системе образования, которая сложилась на сегодняшний день в России?". "Есть ли у вас интересная задумка, но по каким-то причинам вы ее не можете осуществить?". "Бывают ли у вас разногласия при принятии законов в парламенте?". "Есть ли у вас девиз, которому вы следуете в жизни?". "Планируете ли вы какие-то проекты в нашем районе?". Эти и многие другие вопросы студенты педагогического колледжа  задавали депутату Госдумы от Волгоградской области Анне Кувычко: в рамках парламентской рабочей недели она  посетила Жирновский район, - сообщает ИА "Высота 102". 
Приятным событием стал подарок Олесе Власовой, которая обратилась в начале весны к депутату с мечтой о ноутбуке. "У этой  девочки,  выпускницы педколледжа по специальности "дошкольное образование,  нет родителей, - говорит Кувычко. - Но она  целеустремленная, умеет преодолевать трудности. Хочет учиться дальше, будет поступать в социально-педагогический университет. Таким детям всегда хочется помочь".
Встречи в Жирновске были не только с молодежью. Депутата останавливали на улице и представители старшего поколения, которых интересовали социальные темы, вопросы здравооохранения, благоустройства.  Впрочем, сами они  признавались, что  их город меняется, причем в лучшую сторону. Знаменательным событием  стало для горожан  открытие сквера нефтяников в честь 70-летия нефтяного месторождения и 60-летия образования Жирновского района. Торжественно был открыт в сквере памятник нефтяникам-первопроходцам,  в церемонии приняли участие  ветераны нефтегазодобывающей отрасли, представители коллективов и руководители предприятий и организаций, муниципальных  учреждений района, жители города Жирновска.
"Установка памятника  работниками нефтяной компании - это часть комплексной программы «Формирование комфортной  городской среды», предложенной к реализации губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, - говорит Анна Кувычко. - Эта территория стала продолжением существующего городского сквера Строителей, и жителей не может не радовать , что появилось такое прекрасное место отдыха ".
В этот же день  в районном Доме культуры прошла торжественная церемония вручения губернаторских грантов на благоустройство и развитие территорий сельских поселений Жирновского района и ключей от автомобилей главам поселений.  Анна Кувычко тепло поздравила  победителей. 



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