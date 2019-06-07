Непутевой матери из Волгоградской области грозит срок за издевательства над тремя дочерьми





Передано в суд уголовное дело жительницы Ленинского района, обвиняемой в неисполнении родительских обязанностей. Об этом ИА “Высота 102” сообщили сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. По данным правоохранителей, женщина злоупотребляла спиртными напитками и часто оставляла без присмотра своих дочерей трех, пяти и восьми лет. Что называется, “ с пьяных глаз” она избивала детей. Ее дочери часто голодали, и у них не было тёплой одежды. Соседи старались кормить и лечить их.

В доме? где они жили? царит антисанитария, у детей не было чистой одежды. Мать не лечила их хронические заболевания. 35-летнюю уже судимую женщину 8 раз привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Теперь ей грозит до трех лет тюрьмы.



