Общество 04.06.2019 16:17
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04.06.2019 16:17
Стажировку в качестве «военных корреспондентов» в ближайшие месяцы пройдут свыше 500 школьников из Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей. Об этом сообщает ИА «Высота 102». В конце мая в Триумфальном зале музея-панорамы был торжественно дан старт проекта «Сталинградский рубеж», инициатором которого выступило ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Почетными гостями мероприятия стали участники Объединения «Газпром в Волгоградской области», куратор юнармейского движения Волгоградской области, генерал-майор Александр Кулик, заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики региона Сергей Канищев.
Участники проекта, среди которых, в том числе, дети сотрудников компании из Волгоградской области, а также двух соседних регионов, посетят памятные места города-героя Волгограда, связанные с историей Великой Отечественной войны.
Как рассказала заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Наталья Торгашева, все увиденное и услышанное на экскурсиях ребята будут фиксировать на фото- и видеокамеры, по ходу делать путевые заметки. Собранные материалы лягут в основу текстовых материалов, фоторепортажей или видеороликов.
Свои работы авторы разместят в социальных сетях под хештегом #мой_сталинградский_рубеж. Самые интересные будут опубликованы в официальном аккаунте проекта на сайте «Газпром трансгаз Волгоград».
«В преддверии 75-ой годовщины окончания Великой Отечественной войны мы посчитали важным поддержать патриотическое движение среди нашего подрастающего поколения. Будет здорово, если к юбилею Победы дети подойдут уже с новыми знаниями о тяжелых станицах истории нашей страны, смогут осмыслить этот праздник – понять, что за ним стоит», — отметила Наталья Торгашева.
Советник генерального директора ООО «Газпром трансгаз Волгоград», Герой России Дмитрий Воробьев считает весьма удачным выбранный интерактивный формат проекта «Сталинградский рубеж». «Это отличная возможность заинтересовать военно-исторической тематикой современных детей. В Волгограде историей является все – и здания, и музеи, и многочисленные памятники. Наша задача дать возможность школьникам открыть для себя что-то новое», — говорит Дмитрий Воробьев.
Партнером «Газпром трансгаз Волгоград» в реализации социального проекта выступило юнармейское движение Волгоградской области. В прошлом году ООО «Газпром трансгаз Волгоград» и региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Волгоградской области подписали Соглашение в области военно-патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения.
В музее-панораме 100 учащихся школ из трех районов области, в которых присутствует компания, прошли церемонию посвящения в юнармейцы и стали начинающими военными корреспондентами.
Это дети из Жирновского, Палласовского районов и города Котово. В дальнейшем планируется, что количество отрядов движения, созданных под патронажем дочерней компании «Газпрома», будет увеличиваться. В настоящее время на территории Волгоградской области в рядах этой организации состоят порядка 5000 детей.
Новоиспеченные юнармейцы по завершении торжественного мероприятия отправились на первую экскурсию в рамках проекта по музею-панораме. А значит, в самое ближайшие время «в тираж» выйдут первые репортажи начинающих «военных корреспондентов».
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Юрий Марамыгин:
Мы помним героев и великие сражения и гордимся ими. В преддверии 75-й годовщины Великой Победы тем более очень важно укрепить у молодого поколения чувство патриотизма. Главная цель нашего проекта – воспитание гордости за страну победителей, чувства долга перед Родиной. Изучение героического прошлого великой державы обеспечит условия для самовыражения участников «Сталинградского рубежа», направит в нужное русло их творческую активность. Надеюсь, что «Сталинградский рубеж» поможет не только воспитать достойную смену юных патриотов, но станет интересной и полезной коммуникационной площадкой для всей молодежи.
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