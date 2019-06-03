Общество

Небо над Волгоградом пронзила редкая горизонтальная молния (ФОТО)

Общество 03.06.2019 22:41
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03.06.2019 22:41


Сегодня вечером жители Волгограда могли наблюдать в небе настоящий карнавал молний. Яркие вспышки хорошо были видны из разных точек города. Электрические разряды в атмосфере создали удивительной красоты картины, которые удалось запечатлеть фотокорреспонденту ИА «Высота 102».  

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