Небо над Волгоградом пронзила редкая горизонтальная молния (ФОТО)

Общество 03.06.2019 22:41
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03.06.2019 22:41
Сегодня вечером жители Волгограда могли наблюдать в небе настоящий карнавал молний. Яркие вспышки хорошо были видны из разных точек города. Электрические разряды в атмосфере создали удивительной красоты картины, которые удалось запечатлеть фотокорреспонденту ИА «Высота 102».
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