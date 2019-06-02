В Волгограде пьяный водитель угрожал пистолетом полицейскому, чтобы сохранить права





Один год условного заключения и полтора года испытательного срока получил волгоградец по фамилии Петров за угрозу расправой сотруднику полиции. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

Это случилось в начале января. Двоих сотрудников ДПС и дружинника направили к месту аварии, которая произошла у дома №51/1 по улице Высоковольтной.

Там они увидели, что нетрезвый автолюбитель врезался в хозпостройку. Один из полицейских подошел к мужчине и потребовал предъявить документы. Водитель, понимая, что может лишиться прав, отказался их давать. Страж порядка повторил требование. Разозленный Петров вытащил из подлокотника заднего сиденья своей машины сигнальный пистолет, похожий на пистолет Макарова, и пригрозил полицейскому. Страж порядка попытался увещевать буяна, но тот пистолет не убирал. Тогда патрульный достал свое табельное оружие и предупредил Петрова, что применит его. Такой оборот дела сразу вразумил разбушевавшегося автолюбителя, и он сдался. На суде Петров полностью признал свою вину. Отметим, что приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.