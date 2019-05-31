В Волгограде назвали самый опасный район для алиментщиков





Чаще всего фигурантами уголовных дел о невыплате алиментов на содержание детей становятся жители Красноармейского района. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области. В преддверии международного Дня защиты детей сотрудники ведомства провели своеобразный “кастинг” районов и выяснили, что лидирует по количеству должников-женщин Камышин и его окрестности, а самые нерадивые отцы, чаще всего забывающие о своих детях, живут в Волжском. Также в Волжском находится больше всего работающих должников. Лидирует город-спутник Волгограда и по количеству алиментщиков, лишившихся водительских прав, а также возможности выехать за границу. Больше всего безработных алиментщиков живет в Краснооктябрьском районе. Больше всего протоколов о неисполнении обязанностей по содержанию несовершеннолетних приставы выписывают жителям рабочего поселка Городище.

На пороге международного праздника приставы напоминают жителям региона о том, что как бы не складывалась их семейная жизнь, нужно помогать своим детям.



