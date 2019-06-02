Общество
Житель Советского района Геннадий Мещерский вспоминает, что на месте магазинов когда-то была зеленая зона.

Жители Советского района Волгограда просят власти разбить сквер на месте «шанхая» экс-депутата

Общество 02.06.2019 16:17
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02.06.2019 16:17



Забытый участок в самом центре Советского района Волгограда просят благоустроить местные жители. Такую просьбу руководству района озвучил местный старожил и активист Геннадий Мещерский, сообщает ИА «Высота 102». В ходе субботника на месте взорванного дома №60 по проспекту Университетскому, который состоялся на этой неделе, пенсионер обратил внимание журналистов на бывший садик, располагавшийся напротив отдела полиции №6 Советского района. «Этот участок почему-то забыт. Деревья посажены абы как, нет никакого благоустройства. Часть рынка, который там построили, снесли. Недавно у меня состоялась встреча с руководством района и города, на которой я предложил облагородить аллею. Меня поддерживает местный актив, с которым я общался», - рассказал Геннадий Мещерский. По словам мужчины, новый сквер, разбитый на месте снесенного здания, логично продлить до районного ЗАГСа.

Житель Советского района Геннадий Мещерский вспоминает, что на месте магазинов когда-то была зеленая зона.


Аналогичную идею ранее уже озвучивали и депутаты Волгоградской городской думы. Правда, в настоящее время на воплощение этих планов в жизнь одной воли власть имущих недостаточно. Данная территория некогда подверглась хаотичной коммерческой застройке, вид которой сегодня оставляет желать лучшего. Так, часть строений превратилась в руины, другие явно устарели и походят на аляпистые ларьки из 90-х годов прошлого века. 
Зданием расположенного здесь магазина «Петровский» владеет фирма экс-депутата Волгоградской гордумы Сергея Шелкунова. Арендатором земли выступает его мать. Данная территория уже не первый год является предметом судебного спора между мэрией и семьей бывшего слуги народа. Ранее муниципалитету отказали в сносе объекта. В апреле текущего года решение суда было отменено и направлено на новое рассмотрение. 

Новый сквер на месте демонтированного дома, по мнению местных жителей, нужно продлить.
2июня16:17
Новый сквер на месте демонтированного дома, по мнению местных жителей, нужно продлить.


Как установил арбитражный суд Поволжского округа в Казани, под «Петровским» проходят городские коммуникации, а само строение расположено в границах охранной зоны подземного электрокабеля и газопровода. 18 лет назад на этом месте появился нестационарный торговый объект, который впоследствии превратился в капитальный. Шелкунов также владел рынком, который находился по-соседству с магазином. В настоящее время торговые ряды частично демонтированы.
Судьбу видного участка земли в Советском районе предстоит решить арбитражному суду Волгоградской области, который возобновил процесс по скандальному делу.

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