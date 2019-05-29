В Волгограде пенсионер сам пострадал в ДТП и подставил под удар трех пассажиров

Происшествия 29.05.2019 10:46
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29.05.2019 10:46
Четыре человека оказались на больничной койке после аварии в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в 22:20 напротив дома № 67 “а” по улице имени 64-й Армии. По предварительным данным, 64-летний водитель “Лады Приоры” при повороте налево не пропустил “KIA Spectra”. В результате столкновения травмы получил сам водитель отечественой легковушке и трое его пассажиров: две женщины 53 и 60 лет, а также 57-летний мужчина.
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