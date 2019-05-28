В Волгоградской области директор МУПа истратила зарплату сотрудников





Уголовное дело о частичной невыплате зарплаты свыше трех месяцев возбуждено в отношении директора муниципального предприятия в одном из населенных пунктов Ленинского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, руководитель задолжала пятерым своим подчиненным более 260 тысяч рублей.

По данным следствия, начиная с сентября 2018 года и на протяжении 7 месяцев подозреваемая не выплачивала заработную плату в полном объеме своим подчиненным. Общая сумма задолженности перед ними составила свыше 260 тысяч рублей. При этом, как установили следователи, финансовая возможность расплатиться с работниками у директора муниципального предприятия была. Известно, что в указанный период времени из кассы МУП ей выданы денежные средства в сумме почти полмиллиона рублей, которые потрачены на иные хозяйственные цели, не связанные с выплатой заработной платы сотрудникам.



