Общество

В Волгограде маловодье может создать проблемы речным маршрутам

Общество 27.05.2019 16:07
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27.05.2019 16:07


Участки Волги, по которым проходят речные маршруты, обследуют специалисты пассажирского порта Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, подобные работы  проводятся поздней весной  во время снижения уровня воды. В минувшие выходные  при помощи  оснащенного эхолотом теплохода М-208  были сняты замеры глубины рядом с пристанями  “Тулака”, “Обувная фабрика” и “Сарпинский”. Подобные измерения проводятся периодически, ведь в случае  сильного падения уровня воды  у пристаней придется швартовать понтоны, чтобы пассажирские суда могли принимать пассажиров без риска посадки на грунт.  Учитывая нынешнюю гидрологическую ситуацию и ожидаемое маловодье,  особое внимание будет уделено маршруту “Волгоград - Щучий проран - Культбаза”. Помимо того, что это один из самых протяженных маршрутов, там есть участки со сложным фарватером  в протоке Воложка - Куропатка.  На данный момент  речное сообщение там проходит  по расписанию.

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