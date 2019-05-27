В Волгограде маловодье может создать проблемы речным маршрутам

Общество 27.05.2019 16:07
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27.05.2019 16:07
Участки Волги, по которым проходят речные маршруты, обследуют специалисты пассажирского порта Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации города, подобные работы проводятся поздней весной во время снижения уровня воды. В минувшие выходные при помощи оснащенного эхолотом теплохода М-208 были сняты замеры глубины рядом с пристанями “Тулака”, “Обувная фабрика” и “Сарпинский”. Подобные измерения проводятся периодически, ведь в случае сильного падения уровня воды у пристаней придется швартовать понтоны, чтобы пассажирские суда могли принимать пассажиров без риска посадки на грунт. Учитывая нынешнюю гидрологическую ситуацию и ожидаемое маловодье, особое внимание будет уделено маршруту “Волгоград - Щучий проран - Культбаза”. Помимо того, что это один из самых протяженных маршрутов, там есть участки со сложным фарватером в протоке Воложка - Куропатка. На данный момент речное сообщение там проходит по расписанию.
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