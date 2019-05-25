Общество

Волгоградец нашёл в своем дворе скелет предка

Общество 25.05.2019 13:13
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25.05.2019 13:13

 
Работая во дворе своего дома, житель Краснооктябрьского района Волгограда нашел человеческие кости. Как рассказал сегодня ИА "Высота 102" следователь районного  СО СУ СК России по Волгоградской области Даниил Ким, в четверг, 23 мая, мужчина копал яму под фундамент пристройки во дворе частного дома на улице Камчатской, когда увидел в земле часть человеческого черепа. Об этом он сразу сообщил в полицию. На место прибыли стражи порядка и сотрудники следственного комитета. Они извлекли из ямы кости ребер и ног, а также другие части скелета. Пока неизвестно, как и от чего погиб человек, чьи останки были найдены. Однако судебно-медицинский эксперт, осмотрев кости, пришел к выводу, что их возраст составляет от 50 до 100 лет. Специальные исследования позволят точнее установить время смерти человека, но, возможно, они принадлежат одному из участников Сталинградской битвы. С самых первых дней обороны Сталинграда в тех местах шли ожесточенные бои. Правда, нельзя исключить, что наш земляк погиб в более ранний период. Во время  гражданской войны в Царицыне и его окрестностях также велись активные боевые действия. Это происходило в сентябре 1918 -  феврале 1919 годов.
Но пока свет на обстоятельства гибели нашего предка могут пролить только эксперты.

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