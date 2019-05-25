Волгоградец нашёл в своем дворе скелет предка

Работая во дворе своего дома, житель Краснооктябрьского района Волгограда нашел человеческие кости. Как рассказал сегодня ИА "Высота 102" следователь районного СО СУ СК России по Волгоградской области Даниил Ким, в четверг, 23 мая, мужчина копал яму под фундамент пристройки во дворе частного дома на улице Камчатской, когда увидел в земле часть человеческого черепа. Об этом он сразу сообщил в полицию. На место прибыли стражи порядка и сотрудники следственного комитета. Они извлекли из ямы кости ребер и ног, а также другие части скелета. Пока неизвестно, как и от чего погиб человек, чьи останки были найдены. Однако судебно-медицинский эксперт, осмотрев кости, пришел к выводу, что их возраст составляет от 50 до 100 лет. Специальные исследования позволят точнее установить время смерти человека, но, возможно, они принадлежат одному из участников Сталинградской битвы. С самых первых дней обороны Сталинграда в тех местах шли ожесточенные бои. Правда, нельзя исключить, что наш земляк погиб в более ранний период. Во время гражданской войны в Царицыне и его окрестностях также велись активные боевые действия. Это происходило в сентябре 1918 - феврале 1919 годов.

Но пока свет на обстоятельства гибели нашего предка могут пролить только эксперты.



