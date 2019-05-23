Россельхозбанк предлагает жителям Волгограда монеты к окончанию учебного года

Экономика 23.05.2019 15:06 Реклама
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23.05.2019 15:06
Волгоградский региональный филиал АО «Россельхозбанк» предлагает приобрести памятные подарки к окончанию школы — монеты из драгоценных металлов.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, к самым ожидаемым выпускниками школ праздникам — Последнему звонку и Выпускному балу банк предлагает подарить монеты из серебра «Школьная пора» и «Лучший класс». Все монеты представлены в фирменных подарочных футлярах, с сертификатами.
«В современных условиях драгоценные металлы становятся одним из самых востребованных инструментов финансовых вложений. Россельхозбанк предлагает клиентам различные варианты для инвестирования свободных денежных средств с использованием современных банковских продуктов и услуг. Кроме того, монеты являются интересным вариантом для коллекционирования и замечательным подарком для родных, друзей, коллег и партнеров», — отмечает директор Волгоградского регионального филиала Андрей Гавриленко.
Приобрести памятные подарки можно по адресу: г.Волгоград, Баррикадная 1,Б.
Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (8442)96-23-40, 96-23-27
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.
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