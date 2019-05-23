Волгоград по ночам загромождают «левые» киоски









Под окнами парикмахерской киоск появился тоже ночью.





В Волгограде продолжают устанавливать киоски под покровом ночи. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Краснооктябрьского района, на улице Штеменко, 44 появился еще один павильон на тротуаре. Сотрудники парикмахерской, расположенной в нежилом помещении дома, однажды утром не могли сдержать удивления, увидев киоск напротив входа в цирюльню. Павильон появился ночью, при его установке было сломано ограждение, а часть сооружения оказалась на тротуаре. Владелец парикмахерской Дмитрий, отец троих детей, уже готовится к новым убыткам. «На этом месте, где появился этот киоск, уже стоял незаконный павильон, который по решению суда должны были снести еще в 2017 году. А демонтировали только в январе этого года. Все это время наша парикмахерская теряла клиентов из-за того, что киоск загораживал вывеску. Теперь здесь установили новый, а нам опять ждать несколько лет, пока его снесут?», – возмущается предприниматель. Он уже обратился с жалобой в администрацию Краснооктябрьского района, где развели руками – мол, придомовой территорией распоряжается УК «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района». Однако отдавать землю под торговые объекты управляющая компания не имеет права, что и подтвердила недавняя проверка прокуратуры.

Напомним, это уже не первый случай ночной установки павильонов в этом районе. Недавно здесь также неизвестные поставили киоск на тротуар, при этом были повреждены провода и тротуарная плитка, которую предприниматели выложили около своих магазинов. Киоск неизвестного происхождения, к слову, захватил, помимо тротуара, еще и придомовую территорию – долевую собственность жителей дома и собственников нежилых помещений. В связи с этим предприниматели обратились с соответствующим заявлением в полицию.

Между тем, после выхода публикации «Высоты 102», по словам местных жителей, на место, где ночью появился неизвестный киоск, приезжали представители администрации Краснооктябрьского района. Но павильон и по сей день на месте. Волгоградцы недоумевают: зачем было зачищать эту территорию от незаконных киосков, если через некоторое время здесь появились новые. Причем ночные работы с разрушением элементов благоустройства наводят на определенные мысли – значит, действуют неизвестные вряд ли на законных основаниях.

Повтор видео от 10 мая 2019 года.