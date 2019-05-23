Четверо детей пострадали на дорогах Волгограда и области





Четверо детей пострадали в ДТП в Волгограде, Михайловке и Урюпинске и Октябрьском районе. Сегодня об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Так, утром в Октябрьском районе 16-летний подросток не справился с управлением своим мопедом. Парень ехал без шлема и упал на обочину. Водительских прав у молодого “байкера” не было. Около 18:00 в Краснооктябрьском районе, напротив дома №146Б по улице Еременко, 38-летний водитель ”Лады Гранты” сбил 11-летнюю девочку. Школьница в этот момент переходила дорогу по пешеходному переходу. От удара ребенка отбросило на стоявшую рядом “маршрутку”.

В 19:20 в Михайловке 30-летний водитель “ВАЗ-2114” сбил 11-летнего мальчика, который катался на велосипеде. Это случилось на улице Украинской. Сообщается, что ребенок ехал по второстепенной дороге.

Через полчаса под колеса машины в Урюпинске попала 13-летняя девочка. Она переходила дорогу на “зеленый свет”, когда ее сбил автомобиль. Личность водителя и марка машины пока неизвестны. Все дети госпитализированы с травмами.