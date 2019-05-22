Происшествия 21.05.2019 10:34
10453 1
21.05.2019 10:34
Неизвестный мужчина, скрывший лицо медицинской маской, ограбил офис кредитной организации в Дзержинском районе. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, это произошло накануне около пяти часов вечера. Мужчина вошел в офис и, угрожая ножом сотруднице, забрал деньги. После того, как преступник сбежал, девушка нажала “тревожную кнопку”. На место прибыли сотрудники частного охранного предприятия. Однако задержать злоумышленника им не удалось. Сейчас его розыском занимается полиция.
Приметы подозреваемого: мужчина на вид 40-45 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые. Был одет в светлую футболку, синие джинсы, красную кепку, солнцезащитные очки. Полиция просит всех, кому что-либо известно о личности преступника, сообщить в дежурную часть по телефону 02.
Реклама
Популярное по теме
07.05.2019 17:29
12094 1
03.05.2019 18:03
12095 0
15.05.2019 18:35
20810 16
В Волгограде маршрутка подрезала троллейбус, пострадала женщина21.05.2019 19:44
Происшествия 21.05.2019 19:44
687 0 Обсудить
В Волжском из-за угроз эвакуировали несколько торговых центров21.05.2019 18:17
Происшествия 21.05.2019 18:17
959 0 Обсудить
В Волжском хулиган обстрелял мужчину из пневматического оружия21.05.2019 16:56
Происшествия 21.05.2019 16:56
614 0 Обсудить
На Комсомольском мосту в Волгограде столкнулись мусоровоз и легковушка21.05.2019 15:12
Происшествия 21.05.2019 15:12
821 2 Обсудить
В Волгограде поймали похитителя канализационных люков21.05.2019 11:40
Происшествия 21.05.2019 11:40
6646 22 Обсудить
В Волгограде двое байкеров пострадали от неуступчивости автомобилистов21.05.2019 10:46
Происшествия 21.05.2019 10:46
1193 3 Обсудить
В Волгограде не поделили дорогу байкер и водитель легковушки20.05.2019 14:30
Происшествия 20.05.2019 14:30
1927 2 Обсудить
В Волгоградской области “Chevrolet Niva” улетела в кювет, есть пострадавшие20.05.2019 10:35
Происшествия 20.05.2019 10:35
1074 1 Обсудить
Подросток и взрослый пострадали в двойном ДТП в центре Волгограда20.05.2019 10:28
Происшествия 20.05.2019 10:28
1529 5 Обсудить
В Волгограде огонь уничтожил "ВАЗ" и "Volkswagen"20.05.2019 09:14
Происшествия 20.05.2019 09:14
1401 5 Обсудить
Двое мотоциклистов оказались в больнице после ДТП в Волгограде19.05.2019 10:24
Происшествия 19.05.2019 10:24
1773 0 Обсудить
В Волгограде подросток-велосипедист пострадал в ДТП с "KIA Sportage"19.05.2019 10:08
Происшествия 19.05.2019 10:08
758 0 Обсудить
В Волгоград экстренно доставили сильно обожженного школьника18.05.2019 20:31
Происшествия 18.05.2019 20:31
10476 0 Обсудить
Обожженного кипятком малыша доставили в Волгоград вертолетом18.05.2019 15:23
Происшествия 18.05.2019 15:23
5878 0 Обсудить
Две пенсионерки попали под колеса машин в Волгограде и области18.05.2019 11:26
Происшествия 18.05.2019 11:26
511 0 Обсудить
Реклама