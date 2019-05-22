









Неизвестный мужчина, скрывший лицо медицинской маской, ограбил офис кредитной организации в Дзержинском районе. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, это произошло накануне около пяти часов вечера. Мужчина вошел в офис и, угрожая ножом сотруднице, забрал деньги. После того, как преступник сбежал, девушка нажала “тревожную кнопку”. На место прибыли сотрудники частного охранного предприятия. Однако задержать злоумышленника им не удалось. Сейчас его розыском занимается полиция.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 40-45 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые. Был одет в светлую футболку, синие джинсы, красную кепку, солнцезащитные очки. Полиция просит всех, кому что-либо известно о личности преступника, сообщить в дежурную часть по телефону 02.



