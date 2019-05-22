В городе Волгоградской области разобьют суперпарк за 75 миллионов рублей

Общество 20.05.2019 15:44
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20.05.2019 15:44
Проект города Фролово стал одним из лучших во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете ЖКХ и ТЭК, на реализацию строительства парка «Заречный» город получит 75 млн. рублей.
Дизайн-проектом предусмотрено возведение веревочного городка, фестивальной площадки и сцены, детской площадки "Казаки – разбойники" и детской зоны с различными аттракционами, минигольфа, голубятни со смотровой башней, казачьего куреня, мемориальной зоны с аллеей Славы, ярмарочной площади, французского моста. Кроме того, преобразится набережная вдоль парка: появится причал для проката лодок и катамаранов, пирс, будки для рыбаков, купальни и павильоны. Помимо новых тротуаров и парковки в "Заречном" построят велодорожку протяженностью полтора километра, уложат щебень для конного пути. В проекте также учтены места для пикника с мангалами, семейные кафе и новая линия освещения. К реализации проекта Фролово приступит после проведения конкурсных процедур по определению подрядных организация для выполнения работ.
Напомним, Волгоградская участвует во всероссийском конкурсе благоустройства второй год подряд. В 2018-м Фролово и Серафимович входили в число полуфиналистов. В текущем заявки подали пять муниципальных образований: Фролово, Серафимович, Краснослободск, Котово, Урюпинск. Всего на конкурс поступили более трехсот заявок из 77 субъектов РФ, из которых федеральное жюри выбрало 60 победителей в подгруппе "Малые города", 20 — в подгруппе "Исторические поселения".
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