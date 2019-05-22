В Волгограде не поделили дорогу байкер и водитель легковушки





Мотолюбитель пострадал сегодня днем в ДТП в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в экстренных службах региона, по предварительным данным, авария произошла около 11 часов дня на проспекте Университетский напротив дома №85Б. Там столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. 30-летний мотоциклист с двумя переломами ноги госпитализирован в БСМП №7.

По словам очевидцев, столкновение случилось недалеко у кафе “Водолей”. Байкер ехал прямо, со стороны улицы имени маршала Василевского, а водитель “KIA Sorento” в это время поворачивал. Скорость мотоцикла составляла, приблизительно, 40 км/час. Информация о случившемся уточняется.

Фото: Александр Бервин