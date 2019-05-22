Общество 18.05.2019 13:49
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18.05.2019 13:49
Запах цветущих акаций, изумрудная зелень, ласковое солнце, легкий ветерок и бесконечная синяя Волга - в такой приятной атмосфере на верхней террасе Центральной набережной Волгограда сегодня официально стартовал сезон концертов и развлечений на открытом воздухе.
По этому случаю городские власти организовали фестиваль #Вдохновляйся2019. Как сообщает ИА «Высота 102», субботнее утро на набережной началось бодро и вкусно - сначала для всех желающих на площадке у фонтана «Искусство» прошла энергичная зарядка, а затем горожан и гостей города угостили мороженым.
Вдоль аллеи, ведущей к храму Иоанна Предтечи, сегодня можно увидеть художественные работы учащихся и преподавателей детских школ искусств и Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова.
На всей территории верхней террасы развернуты различные интерактивные площадки - в разное время дня можно поиграть в шахматы, принять участие в соревнованиях по мини-футболу, хоккею на асфальте, кроссфиту, уличному мини-баскетболу, а также заняться творчеством на специальных мастер-класссах.
В сегодняшней концертной программе на набережной примут участие детские коллективы и профессиональные музыканты.
По информации мэрии Волгограда, различные развлечения на открытом воздухе будут доступны для горожан вплоть до конца сентября каждые пятницу, субботу и воскресенье. По пятницам с 17:00 до 20:00 будут проходить фестивали одаренной молодежи, творческие встречи, мастер-классы от танцевальных школ и многое другое.
В утренние часы с 09:00 до 10:00 часов по субботам на верхней террасе набережной можно увидеть показательные выступления спортсменов.
В вечерние часы по субботам и воскресеньям с 18:00 до 19:00 часов для горожан будут играть духовой и джазовый оркестры, ансамбли старинной музыки и старинных инструментов.
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