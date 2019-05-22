Телеком

«МегаФон» признан лучшим в телекоме Волгоградской области

Телеком 17.05.2019 14:30
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17.05.2019 14:30


Жюри конкурса «Лучшие менеджеры и организации Волгоградской области» признало «МегаФон» лучшим предприятием связи по итогам 2018 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. 
Победители определялись конкурсной комиссией с применением 100-балльной системы по 10 номинациям. Критерии оценки включали основные экономические показатели — от объема инвестиций в основной капитал и темпов роста до уровня средней заработной платы и объема налоговых отчислений.
«МегаФон» получил высокую оценку сразу в нескольких проектах, реализованных компанией в 2018 году. В их числе, подготовка инфраструктуры на ключевых объектах ЧМ-2018 в Волгограде, обеспечение каналами связи остановок общественного транспорта и видеонаблюдение в рамках развития программы «Безопасный регион». 
«МегаФон» побеждает в конкурсе уже одиннадцатый раз – в разные годы оператор награждался в номинациях «Лучший менеджер» и «Лучшее предприятие».
Директор Волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов благодарит оргкомитет и клиентов компании за высокую оценку:
«В 2018 году МегаФон инвестировал в качество связи и сервисы. В Волгоградской области сеть четвертого поколения росла динамичнее других – порядка 30% базовых станций прошли модернизацию в части улучшения качества связи. В 2018 году сеть 4G/LTE впервые появилась в 8 населенных пунктах региона.
Стратегия цифрового лидерства стала правильным выбором в сложившейся экономической ситуации и позволяет нам уверенно двигаться к лучшему качеству связи и самому быстрому интернету для клиентов.
Результаты замеров скоростей мобильного интернета, опубликованные разработчиком приложения Speedtest, компанией Ookla, подтверждают, что самый быстрый интернет в Волгоградской области у «МегаФона».
Инициатором конкурса является правительство региона, а соорганизаторами выступили Волгоградская торгово-промышленная палата и Волгоградское региональное отделение Вольного экономического общества России.

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