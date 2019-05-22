



Начальника отдела комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области оштрафовали на 10 000 рублей за нарушение законодательства РФ в области персональных данных. Об этом ИА "Высота 102" сообщил сегодня помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Варламов. По его словам, чиновник обжаловал это решение, но вышестоящий суд оставил его без изменения. Оно вступило в законную силу.

В прокуратуре сообщили, что в силу ненадлежащего исполнения чиновником служебных обязанностей в отрытый доступ в сеть Интернет попали данные об адресах регистрации физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанное правонарушение было допущено при опубликовании плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год.

После проверки прокуратуры вышеуказанные персональные данные были удалены из открытого доступа.



