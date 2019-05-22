В Волгограде не поделили дорогу велосипедистка и рейсовый автобус





Не смогли разъехаться на дороге в Советском районе велосипедистка и рейсовый автобус маршрута №95. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне около половины седьмого вечера на проспекте Университетский. По предварительным данным, 50-летний водитель автобуса “Лиаз” не выдержал боковой интервал и столкнулся с велосипедом, на котором ехала 39-летняя женщина.

По информации, полученной из других источников, когда автобус объезжал велосипедистку, она упала на него. В результате женщина получила ушибы и ссадины.



