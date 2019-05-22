В Волгограде в магазине бизнесмена изъяли неучтенный табак





Индивидуальный предприниматель Гарик Погосян привлечен к административной ответственности за реализацию в Волгограде табачной продукции без маркировки специальными акцизными марками. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, немаркированный табак для кальяна 27 наименований продавался в магазине "Облако" на ул. Рокоссовского.

В отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4 ст. 15.12 КоАП РФ. ИП Погосян Г.С. назначен штраф в размере 10000 рублей с конфискацией немаркированной табачной продукции.



