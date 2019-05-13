Общество

Крупный пожар на фирме по переработке пластика в Волгограде пощадил самурая (ФОТО)

Общество 13.05.2019 12:55
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13.05.2019 12:55


При свете дня стал виден масштаб разрушений, нанесенных крупным пожаром на территории компании по переработке пластика в Краснооктябрьском районе. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, полностью выгорел двухэтажный эко-офис компании, огонь уничтожил жилой дом владельца фирмы Романа Себекина. Сгорели “ГАЗель” и погрузчик, а также склад ластика (во дворе был пункт приема пластиковых отходов). От пожара пострадал, находящийся по соседству, дом матери хозяина фирмы. Огонь полностью уничтожил крышу здания, пострадал и первый этаж. По словам Романа, жить там сейчас невозможно. Но огнеборцам удалось спасти строение, отстояли они и дома других соседей. А также площадку, где складируются старые пластиковые детали автомобилей. Не тронуло пламя и фигуру самурая, сделанную из старых покрышек. Она стояла у входа в офисное здание, которое сгорело. Роман Себекин рассказал информагентству, что эта скульптура олицетворяет собой саму идею вторичной переработки отходов. "Она должна  показывать людям, что из мусора можно сделать что-то. Что старые, отслужившие свой век вещи могут получить новую жизнь", - пояснил мужчина. Роман также отметил, что из всего сгоревшего имущества он больше всего сожалеет об эко-офисе, на создание которого ушло около пяти лет. Вся его мебель и оборудование были сделаны из материалов, полученных из вторсырья.

Напомним, возгорание произошло около восьми часов вечера. По предварительным данным, мама Романа собиралась затопить баню, но огонь охватил постройку. Пламя распространилось по двору. Для борьбы с огненной стихией потребовались усилия расчетов шести пожарно-спасательных частей. На месте работали более 60 человек и 25 единиц техники. Пожар потушили незадолго до полуночи.






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