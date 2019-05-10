Общество

В волжском супермаркете спели «Катюшу»

Общество 10.05.2019 11:08
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10.05.2019 11:08


Необычный флешмоб прошел в одном из волжских супермаркетов. На глазах удивленных покупателей несколько человек спели песню «Катюша». Акустика торгового зала полностью располагала к этому выступлению. К поющим девушкам даже присоединились покупатели. 



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