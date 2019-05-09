Общество

Тысячи волгоградцев увидели салют Победы

Общество 09.05.2019 22:22
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09.05.2019 22:22


Сегодня в  Волгограде прогремели залпы салюта Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», в центре Волгограда собрались тысячи горожан. Правда, многие не знали, где будет салют и ходили по Набережной в поисках этого заветного места. Кстати, горожан  удивило и то обстоятельство, что на светодиодных экранах, установленных на набережной, транслировался концерт Александра  Буйнова, который в это время выступал в районе музея «Россия – моя история», без звука. 

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