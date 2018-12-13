



Беспрецедентные события происходят в настоящее время в городе Калач-на-Дону в Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, сегодня здесь проходит выездное заседание Калачевского районного суда, который рассматривает жалобу жителей «аварийных» домов, отказывающихся переселяться в "новые", на отключение жилых зданий от систем жизнеобеспечения - воды и отопления. По словам жителей, судья с помощниками даже подходили к домам, где в буквальном смысле слова держат оборону «отказники». Представитель прокуратуры зашла в один из таких домов и констатировала, что там срезаны трубы отопления, хотя еще в конце октября такого здесь не было. Вытащили из домов и окна. По некоторым данным, это могли сделать бывшие жильцы дома, которые, вопреки своей воле и желанию, все-таки переехали в «новое» жилье. Таким образом они решили хоть как-то утеплить свои холодные и влажные квартиры. Именно по этой причине несколько семей из «аварийных» домов на ул. Октябрьской и Маяковского категорически отказываются переезжать в те дома, которые были построены по программе переселения из аварийного жилья в прошлом году.

В Калачевском районном суде проходит уже второе заседание по иску прокуратуры в защиту жильцов, которых таким образом городские власти "выкуривают" из "аварийных" домов. В надзорном органе считают такие действия властей незаконными.

Напомним, 5 декабря калачевцы провели митинг в Волгограде около здания «Царицынской оперы», на котором выразили протест против насильного переселения в некачественное, по их словам, жилье. В этот день в Волгоградском областном суде рассматривалась жалоба на решение Калачевского районного суда, удовлетворившего иск администрации к жильцам о понуждении заключения договора мены. Заседание перенесли на 19 декабря.

А чтобы «отказники» были сговорчивее, местные коммунальные службы отключили дома от отопления. Люди были возмущены и «садистскими» действиями чиновников, а также тем обстоятельством, что перед тем, как объявить дома аварийными, городские власти потратили на их ремонт около 40 миллионов рублей. После чего межведомственная комиссия признала их в срочном порядке аварийными. Калачевцы подозревают, что кому-то просто понадобилась земля в центре города.







