На “сатанинском километре” трассы “Волгоград-Сызрань” сбили пешехода

Происшествия 28.04.2019 09:38
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28.04.2019 09:38
Молодой человек пострадал в результате аварии, произошедшей в Городищенском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, ДТП случилось около четырех часов утра. 20-летний молодой человек был сбит машиной на 666 километре федеральной трассы “Волгоград- Сызрань”. Мужчина в состоянии комы был доставлен в БСМП №25. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, перелом голени и тупую травму живота. Обстоятельства дорожного происшествия уточняются.
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