В храмах Волгоградской области отслужили пасхальные службы





Тысячи жителей волгоградского региона объединили пасхальные службы, которые проходят в православных храмах накануне одного из главных христианских праздников. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области, торжественном богослужении в Казанском кафедральном соборе приняли участие губернатор Андрей Бочаров, председатель Волгоградской областной думы Николай Семисотов, глава Волгограда Виталий Лихачев, заместители губернатора, руководители силовых, правоохранительных ведомств.









Пасха — один из главных христианских праздников — в этом году приходится на 28 апреля. В ночь с субботы на воскресенье пасхальные всенощные молебны проходят во всех православных храмах волгоградского региона. 28 апреля состоится Пасхальный крестный ход. В Волгограде шествие начнется в 17.00 от Свято-Духова мужского монастыря и от храма Всех Русских Святых, а завершится у символа духовного единения — Собора Александра Невского, который возводится на площади Павших борцов. Там же состоится встреча Благодатного огня из Иерусалима, Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор отслужит Пасхальную вечерню.



