В Волгограде на оживленной дороге сгорел автомобиль

Происшествия 27.04.2019 09:38
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27.04.2019 09:38
Ночью посреди проезжей части дороги в Дзержинском районе Волгограда сгорел легковой автомобиль. Как рассказали ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о ЧП на проспекте Дорожников поступил в 02:32. По словам звонившего, загорелся автомобиль "ВАЗ-2114". На место быстро прибыли расчеты пожарно-спасательной части №15, однако огонь успел охватить всю машину. Потушили автомобиль всего через 13 минут. К счастью, при пожаре никто не пострадал. По мнению экспертов, наиболее вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание.
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