В Волгограде около Мамаева Кургана военная техника из Владикавказа снесла световую опору

Автомобильная пробка образовалась на Второй Продольной магистрали в районе транспортной развязки у Мамаева кургана из-за ДТП с участием военной техники. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, около 9 утра тягач, перевозивший гусеничную машину, при повороте с улицы Землячки на Покрышкина в сторону центра города врезался в бетонный столб. В итоге верхняя часть световой опоры вместе с фонарем упала на проезжую часть.

Как пояснили информагентству в пресс-службе Южного военного округа, тягач «КрАЗ» изначально задел дорожный знак, который висел над дорогой. Затем повалилась и световая опора.

Автоколонна военной техники, которая перевозила зенитно-ракетный комплекс «Бук», направлялась из Владикавказа на учения.