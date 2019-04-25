В Волгограде около Мамаева Кургана военная техника из Владикавказа снесла световую опору

Происшествия 25.04.2019 10:09
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25.04.2019 10:09
Автомобильная пробка образовалась на Второй Продольной магистрали в районе транспортной развязки у Мамаева кургана из-за ДТП с участием военной техники. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, около 9 утра тягач, перевозивший гусеничную машину, при повороте с улицы Землячки на Покрышкина в сторону центра города врезался в бетонный столб. В итоге верхняя часть световой опоры вместе с фонарем упала на проезжую часть.
Как пояснили информагентству в пресс-службе Южного военного округа, тягач «КрАЗ» изначально задел дорожный знак, который висел над дорогой. Затем повалилась и световая опора.
Автоколонна военной техники, которая перевозила зенитно-ракетный комплекс «Бук», направлялась из Владикавказа на учения.
Фото: Антон Копченко.
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