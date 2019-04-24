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В Волгоград от камышового пожара сгорели четыре гаража с машиной

Происшествия 24.04.2019 09:07
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24.04.2019 09:07

В Дзержинском районе Волгограда пожар, вспыхнувший в камышовых зарослях, уничтожил четыре гаража в ГСК «Ангарский». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, это случилось вечером на улице Полоненко. Загорелись четыре гаража, в одном из которых находился автомобиль ГАЗ 21029 «Волга» 1994 года выпуска. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

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