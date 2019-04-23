Пенсии жителей Волгоградской области «рванули» от прожиточного минимума

Общество 23.04.2019 17:41
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23.04.2019 17:41
В результате пересмотра правил подсчета социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера в Волгоградской области показатель уровня жизни пожилых людей изменился. Как сообщили ИА «Высота 102» в отделении Пенсионного фонда по Волгоградской области, средний размер страховых пенсий на 1 апреля 2019 года по Волгоградской области составляет 13,6 тыс. рублей или 180 % к прожиточному минимуму пенсионеров, установленному за 4 квартал 2018 года в Волгоградской области (7514 руб.); страховых пенсий по старости – 14 тыс. рублей или 187% к указанному прожиточному минимуму.
Напомним, принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии. Новые положения закона распространяют свое действие на период начиная с 1 января 2019 года и таким образом охватывают проведенные ранее индексации выплат пенсионерам. В текущем году в результате плановых индексаций уже увеличены размеры следующих выплат жителям Волгоградской области: страховых пенсий 588 тыс. неработающих пенсионеров с 1.01.2019 г. на 7,05% (впервые за многие годы выше уровня инфляции) или в среднем на 906 руб.; социальных пенсий 41,5 тыс. пенсионеров независимо от факта работы с 1.04.2019 г. на 2% или в среднем на 171 руб.; ежемесячных денежных выплат 225 тыс. получателей с 1.02.2019 г. на 4,3% или в среднем на 105 руб.
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