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Телефонный мошенник из Ханты-Мансийска получил срок за обман пенсионеров из Волгограда и Воронежа

Расследования 23.04.2019 16:34
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23.04.2019 16:34

В Волгограде вынесли приговор криминальной парочке, которая обманывала пенсионеров. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Красноармейский  районный суд признал виновным  38-летнего  ранее судимого жителя  г.Ханты-Мансийска  в совершении 5 эпизодов преступлений – в покушении на мошенничество и в мошенничестве. Под суд пошла и его 22-летняя сообщница из Волгограда. 
Мужчина, находясь в Ханты-Мансийском автономном округе, звонил на городские номера престарелым жителям Волгограда  и Воронежа. Представляясь сотрудником правоохранительных органов и меняя тембр голоса, мошенник убеждал пенсионеров, что их родственники попали в беду и за деньги он готов помочь. После того, как граждане соглашались передать требуемые суммы, злоумышленник называл своей сообщнице соответствующий адрес. 
Девушка забирала деньги, часть из которых оставляла себе, а остальные средства перечисляла на указанные мужчиной банковские карты.
Кроме того, злоумышленник в ряде случаев для получения денег у пенсионеров пользовался услугами жителей Волгограда, работавших через объявления в интернете курьерами и которые не знали о криминальной схеме, участниками которой стали поневоле.  Таким способом с мая 2017 года по апрель 2018 года сообщникам удалось похитить порядка 800 тысяч рублей у одиннадцати пенсионеров.
К слову, не все попались на удочку криминальной пары - семнадцать жителей Волгограда и Воронежа проявили бдительность, отказавшись передавать денежные средства. Вину в содеянном мужчина признал частично, женщина признала вину в полном объеме. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по Волгограду. 
Житель Ханты-Мансийска приговорен к 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его сообщница осуждена к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

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