Главное
Расследования 23.04.2019 16:34
751 1
23.04.2019 16:34
В Волгограде вынесли приговор криминальной парочке, которая обманывала пенсионеров. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Красноармейский районный суд признал виновным 38-летнего ранее судимого жителя г.Ханты-Мансийска в совершении 5 эпизодов преступлений – в покушении на мошенничество и в мошенничестве. Под суд пошла и его 22-летняя сообщница из Волгограда.
Мужчина, находясь в Ханты-Мансийском автономном округе, звонил на городские номера престарелым жителям Волгограда и Воронежа. Представляясь сотрудником правоохранительных органов и меняя тембр голоса, мошенник убеждал пенсионеров, что их родственники попали в беду и за деньги он готов помочь. После того, как граждане соглашались передать требуемые суммы, злоумышленник называл своей сообщнице соответствующий адрес.
Девушка забирала деньги, часть из которых оставляла себе, а остальные средства перечисляла на указанные мужчиной банковские карты.
Кроме того, злоумышленник в ряде случаев для получения денег у пенсионеров пользовался услугами жителей Волгограда, работавших через объявления в интернете курьерами и которые не знали о криминальной схеме, участниками которой стали поневоле. Таким способом с мая 2017 года по апрель 2018 года сообщникам удалось похитить порядка 800 тысяч рублей у одиннадцати пенсионеров.
К слову, не все попались на удочку криминальной пары - семнадцать жителей Волгограда и Воронежа проявили бдительность, отказавшись передавать денежные средства. Вину в содеянном мужчина признал частично, женщина признала вину в полном объеме. Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по Волгограду.
Житель Ханты-Мансийска приговорен к 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его сообщница осуждена к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.
Реклама
Популярное по теме
29.03.2019 13:31
21633 14
26.03.2019 17:27
15493 13
05.04.2019 14:58
13854 16
В Волгограде уборщицу осудили за кражу драгоценностей на полмиллиона рублей23.04.2019 15:58
Расследования 23.04.2019 15:58
598 4 Обсудить
В Волгограде будут судить охотника за чужими "Mitsubishi Pajero" из Омска23.04.2019 15:02
Расследования 23.04.2019 15:02
645 1 Обсудить
Мусорщик идет под суд за убийство двух девушек из Волгоградской области и Подмосковья23.04.2019 13:02
Расследования 23.04.2019 13:02
8045 8 Обсудить
В Волгограде отправили в колонию вора-"газовика” из Калмыкии22.04.2019 17:34
Расследования 22.04.2019 17:34
1989 1 Обсудить
В Волгограде за аферы с фиктивными ДТП осудили экс-полицейского и его сообщника22.04.2019 15:52
Расследования 22.04.2019 15:52
3807 5 Обсудить
"Раскаиваюсь и прошу прощения": в Волгограде суд арестовал студента за погром у Мамаева кургана (ВИДЕО)22.04.2019 15:52
Расследования 22.04.2019 15:52
9872 12 Обсудить
В Волгоградской области "липовый" худрук заработала четверть миллиона рублей22.04.2019 11:14
Расследования 22.04.2019 11:14
719 0 Обсудить
Подозреваемый в причастности к убийству бизнесмена в Волгограде требует с Минфина РФ 2500 евро21.04.2019 10:45
Расследования 21.04.2019 10:45
8941 0 Обсудить
В Волгоградской области закрыли 8 сайтов с рекламой онлайн-казино20.04.2019 16:22
Расследования 20.04.2019 16:22
1651 0 Обсудить
В Волгограде суд оставил под арестом подозреваемого в многомиллионном мошенничестве замдиректора "Титан-Баррикады"19.04.2019 16:11
Расследования 19.04.2019 16:11
4307 9 Обсудить
Суд "прогнал" турфирму из помещения в центре Волгограда19.04.2019 15:42
Расследования 19.04.2019 15:42
1560 1 Обсудить
Под Волгоградом за смерть пациентки суд ограничил свободу врачу-анестезиологу19.04.2019 14:06
Расследования 19.04.2019 14:06
1940 6 Обсудить
В Волгограде осудили ОПГ наркоторговцев из Таджикистана, Узбекистана и России19.04.2019 13:14
Расследования 19.04.2019 13:14
911 2 Обсудить
В Волгограде субподрядчика фонда капремонта из Армении судят за гибель двоих рабочих19.04.2019 11:52
Расследования 19.04.2019 11:52
988 3 Обсудить
Волгоградские прокуроры добились в суде Подмосковья возврата многомиллионного долга18.04.2019 17:08
Расследования 18.04.2019 17:08
5718 5 Обсудить
Реклама