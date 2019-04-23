«Отпечатки не брали»: волгоградские полицейские – об инциденте у памятника Ленину





Информация о "задержании" первого секретаря Калачевского райкома КПРФ не соответствует действительности. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. В ведомстве пояснили, что коммунисты делали заявку на проведение мероприятия, посвященного 149-ой годовщине со дня рождения Владимира Ленина в Береславке Калачевского района. Но пришли с плакатами и флагами к памятнику Ленина в Калаче-на-Дону. К группе товарищей подошел полицейский, спросил, кто старший. Когда откликнулся Виталий Шматков, его пригласили в отдел полиции. «Была проведена профилактическая беседа, взяты пояснения, никакой следователь с Виталием Шматковым не общался – даже протокол не составлялся, - рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области. – Отпечатки пальцев у Виталия Шматкова не брали, подошвы – не фотографировали».

Напомним, на сегодняшнем заседании Волгоградской облдумы депутаты-коммунисты рассказали о "задержании" первого секретаря Калачевского райкома КПРФ Виталия Шматкова во время возложения цветов к памятнику Ленина в Калаче-на-Дону 22 апреля. Сам Виталий Шматков сообщил, что был удивлен реакцией полицейских на «обычное возложение цветов», которое, по его словам, не было похоже ни на митинг, ни на другую акцию. По словам лидера районных коммунистов, в отделе полиции у него взяли отпечатки пальцев, а подошвы его ботинок сфотографировали.



