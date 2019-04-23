«На полном серьезе»: в Урюпинске Волгоградской области хотят воплотить в жизнь еще один анекдот

Общество 23.04.2019 16:06
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23.04.2019 16:06
В прошлую субботу в Урюпинске Волгоградской области стало одним памятником больше – здесь открыли скульптурную композицию «Профессор и студент», посвященную известному анекдоту про двоечника, который никак не мог сдать экзамен по научному коммунизму. Знаменитая фраза «Брошу все и уеду в Урюпинск» теперь выбита на парте, за которой сидит несчастный двоечник и расстраивает своим незнанием преподавателя. Однако еще один анекдот про Урюпинск вполне может стать былью. Что еще хотят здесь возродить и построить, почему в городе, в существование которого до последнего времени мало кто верил, считая его вымышленным образом российской провинции, теперь «невозможное возможно», как урюпинцы относятся к произошедшим изменениям в облике малой родины и почему отсюда невозможно уехать насовсем – в видеорепортаже ИА «Высота 102».
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