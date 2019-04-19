Общество 19.04.2019 16:29
1738 4
19.04.2019 16:29
Подрядчик за свой счет устранит дефекты на домах возле стадиона «Волгоград-Арена», косметический ремонт которых выполнялся в 2018 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, нарекания к качеству выполненных работ возникли у департамента ЖКХ и ТЭК. Сотрудники ведомства недавно провели осмотры жилых многоэтажек, обновленных за счет средств муниципального бюджета в 2016-2018 годах. В итоге, компании, обновившие фасады строений №№64, 68, 70 по пр. Ленина и №№4, 5, 9 по ул. Глазкова, вернутся на объекты. Также гарантийный ремонт будет выполнен в домах №№ 3, 4, 5 в поселке Аэропорт.
Напомним, как ранее сообщало информагентство, жители домов возле главной арены мундиаля оказались возмущены качеством выполненного косметического ремонта. Штукатурный слой цокольной части здания поднялся «шубой» и стал осыпаться по всему периметру строения. Многоэтажки, расположенные возле стадиона, весной 2018 года облагородили лишь частично: покрасили полностью только парадные стены, выходящие на проезжую часть. Фасады со стороны дворов остались нетронутыми.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
77896 0
20.03.2019 20:02
44068 8
30.03.2019 18:46
40280 0
В Дзержинском районе Волгограде девятиэтажку на 180 квартир не обслуживает газовая компания19.04.2019 15:26
В Волгограде 24 бойца спецназа "Гром" стали донорами19.04.2019 13:45
Заморозки идут на Волгоградскую область19.04.2019 13:08
В Волгограде авария оставила без горячей воды микрорайон "Семь ветров"19.04.2019 12:49
Сто десять волгоградских компаний используют преимущества телемедицины19.04.2019 12:29
На Центральной набережной Волгограда появился романтичный уголок с прудом и фонтаном (ВИДЕО)19.04.2019 12:07
В Волгограде суд оставил за решеткой водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП с маршруткой19.04.2019 10:53
Жителя Свердловской области поместили в психушку после инцидента у Вечного огня в Волгограде (ВИДЕО)19.04.2019 09:01
Мужчине, разогревающему воду на Вечном огне в Волгограде, вызвали психкарету18.04.2019 20:10
Директора школ Волгоградской области сели за парты в сельской глубинке18.04.2019 19:29
В половине населенных пунктов Волгоградской области "не ступала нога" мусорного регоператора18.04.2019 18:00
В Волгограде «Ренессанс страхование» переедет в новый офис18.04.2019 16:27
На мосту через Волжскую ГЭС проведут и ямочный ремонт18.04.2019 13:46
Капремонт «орденоносного» дома в центре Волгограда вступил в активную фазу18.04.2019 13:01
В центре Волгограда укрепят склон рядом с ареной ЧМ-201818.04.2019 12:43
Реклама