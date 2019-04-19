







Подрядчик за свой счет устранит дефекты на домах возле стадиона «Волгоград-Арена», косметический ремонт которых выполнялся в 2018 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, нарекания к качеству выполненных работ возникли у департамента ЖКХ и ТЭК. Сотрудники ведомства недавно провели осмотры жилых многоэтажек, обновленных за счет средств муниципального бюджета в 2016-2018 годах. В итоге, компании, обновившие фасады строений №№64, 68, 70 по пр. Ленина и №№4, 5, 9 по ул. Глазкова, вернутся на объекты. Также гарантийный ремонт будет выполнен в домах №№ 3, 4, 5 в поселке Аэропорт.













Напомним, как ранее сообщало информагентство, жители домов возле главной арены мундиаля оказались возмущены качеством выполненного косметического ремонта. Штукатурный слой цокольной части здания поднялся «шубой» и стал осыпаться по всему периметру строения. Многоэтажки, расположенные возле стадиона, весной 2018 года облагородили лишь частично: покрасили полностью только парадные стены, выходящие на проезжую часть. Фасады со стороны дворов остались нетронутыми.



