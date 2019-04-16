Общество

Виновник смертельного ДТП на Аллее Героев в Волгограде претендует на досрочное возвращение прав (ВИДЕО)

Общество 16.04.2019 10:25
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16.04.2019 10:25




Сотрудники ГИБДД должны разъяснить суду информацию о штрафах, которые за 2018 год числятся за машиной лишенного водительских прав Романа Яковлева - виновника смертельного ДТП на Аллее Героев в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня решение о запросе дополнительной информации у полиции принял Ворошиловский районный суд, где рассматривается заявление Яковлева о досрочном возвращении ему водительского удостоверения. Запрошена будет и информация о "судьбе" старых водительских прав Яковлева. Сейчас не известно, когда именно они были изъяты и сдавались ли вообще. О запросе информации ходатайствовал представитель прокуратуры. 
Как уже сообщало информагентство, Яковлев, который в прошлом году вышел на свободу, пытается добиться отмены дополнительного наказания и вернуть себе права раньше установленного судом срока. Сегодня он пришел на судебное заседание, но от общения с прессой отказался. "Вот мой адвокат, комментарии все к нему", - заявил Яковлев журналистам. 
Выступая во время заседания адвокат пояснил, что досрочная отмена дополнительного наказания в виде лишения водительских прав позволит Яковлеву раньше погасить судимость, и обеспечивать себе более высокий уровень жизни. Сейчас молодой человек работает заместителем директора частной компании. На суде прозвучало, что у Яковлева в собственности есть автомобиль "Volkswagen", которым, по словам самого Яковлева, пользуется его друг. Однако за данной машиной за 2018 год уже числится пять штрафов. Яковлев утверждал, что он все это время за руль не садился.
Мама погибшего роллера Владислава Иванова была категорически против отмены дополнительного наказания Яковлеву. По словам женщины, смерть ее сына никак не отразилась на мировоззрении виновника ДТП, не изменило его отношения к людям. Представитель гособвинения просил запросить в полиции, когда именно было изъято водительское удостоверение у Яковлева.   
Заседание суда возобновится в мае после получения дополнительных сведений в ГИБДД.
Напомним, осенью 2015 года Яковлев сбил 21-летнего Владислава Иванова, который катался на роликах на набережной. Когда роллер переезжал пешеходный переход на Аллее Героев, его сбил внедорожник “Toyota Land Cruiser Prado 150”. За рулем дорогой иномарки сидел Яковлев. Роллер от полученных травм погиб до приезда врачей, а водитель скрылся с места происшествия. И только через несколько часов Яковлев сдался властям. Удалось установить, что он на скорости почти в 100 км/ч промчался через переход на красный свет. Отметим, что отец Романа Яковлева на тот момент был заместителем генерального директора ООО "Газпром трансгаз Волгоград".
За смертельный наезд суд приговорил молодого человека к 2 годам 5 месяцам колонии, а также на 3 года лишил его водительских прав. Находясь в заключении, Яковлев пытался добиться смягчения приговора, но это ему не удалось. В ИК-12, где Яковлев отбывал наказание, он работал пожарным. Прошлой весной он вышел на свободу. По ранее принятому решению суда, за руль он не имеет права садиться еще почти 2 года.

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